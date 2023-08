Carol Maltesi, il suo killer fa una fine orribile in carcere

01 agosto 2023 a

La dura legge del carcere che punisce chi fa del male a donne e bambini non ha risparmiato Davide Fontana, condannato a 30 anni per aver ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi. Questa notte è stato aggredito a colpi di penna sulla testa dal suo compagno di cella probabilmente come "punizione" per quello che ha fatto. È stato lo stesso il 44enne a dare l'allarme nel cuore della notte, riporta TgCom24.

Stava dormendo quando è stato ferito dall'altro carcerato procurandogli delle ecchimosi. Immediato l'intervento delle guardie carcerarie che hanno subito portato Fontana in infermeria dove è stato curato. L'ex bancario e food blogger - che ha beneficiato nella discutibile sentenza dell'attenuante del fatto che lui fosse innamorato della vittima - è stato trasferito dal penitenziario di Busto Arsizio a quello di Pavia nel reparto di alta sicurezza.