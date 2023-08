Varese, turisti tedeschi distruggono una statua: "Danni da 200mila euro"

02 agosto 2023 a

Sei tedeschi sono stati denunciati per “danneggiamento aggravato” dopo aver causato un danno da almeno 200mila euro a una statua situata all’interno di Villa Aleco a Viggiù, in provincia di Varese. I sei turisti stavano girando un video nei pressi di una statua del maestro Enrico Butti: due di loro erano entrati nella fontana e si sono avvinghiati all’opera, facendola crollare in maniera improvvisa.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena e permesso a Bruno Golfini, responsabile del resort, di andare dai carabinieri di Varese a sporgere denuncia. Tra i sei tedeschi presenti all’interno della villa ce n’era anche uno piuttosto famoso: si tratta di Janis Danner, un influencer 29enne che vanta oltre un milione e mezzo di follower. Nessuno di loro si era evidentemente posto il problema che la statua potesse crollare a terra: la bravata è costata danni da almeno 200mila euro.

Tra l’altro è curioso che a combinare un guaio del genere siano stati proprio i turisti tedeschi: ma non dovevano smettere di venire in vacanza in Italia a causa delle temperature troppo calde? O almeno era quello che suggeriva qualche settimana va Karl Lauterbach, ministro del Turismo tedesco: durante un viaggio in Italia aveva scatenato una polemica sull’ondata di caldo che aveva travolto l’Italia, dichiarando che “se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine”. Dunque, le parole di Andrea Giambruno, che lo aveva invitato a restare a casa sua. E vedendo come si comportano i suoi connazionali...