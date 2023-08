Rovereto, tenta una violenza e ammazza 60enne a pugni in faccia

06 agosto 2023 a

a

a

Orrore a Rovereto, in provincia di Trento: una donna di 60 anni è morta in ospedale dopo essere stata brutalmente pestata, senza ragione, da un immigrato senza fissa dimora di 40 anni. Il pestaggio mortale è avvenuto sabato sera, intorno alle 22.30, nel bel mezzo del sentiero che percorre il parco Nikolajevka, nel quartiere di Santa Maria, a Rovereto.

La donna urlava, disperata, tanto che alcuni abitanti delle palazzine adiacenti, quelle del condominio Europa, si sono affacciati dai balconi e hanno chiamato le forze dell'ordine. La scena che hanno visto è stata agghiacciante, terrificante: la donna era schiena a terra, i pantaloni abbassati a mezza gamba, indice di un probabile tentativo di violenza. L'immigrato, già segnalato in passato alle forze dell'ordine, le era sopra a cavalcioni e la colpiva con violenza selvaggia al volte. La belva è poi fuggita, ma poco dopo è stata fermata dai carabinieri: ora è in stato d'arresto per omicidio. La procura di Rovereto coordina le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione a sfondo sessuale.

Come detto, l'omicida era già noto alle forze dell'ordine: sempre a Rovereto, lo scorso anno, aggredì passanti e carabinieri con pugni e calci. Era in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuta all'abuso di alcol. L'aggressione era scattata perché l'uomo stava danneggiando diverse auto in sosta. Fu arrestato per danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.