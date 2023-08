Padre Pio, uno choc: ecco dove verrà esposto il suo cuore

12 agosto 2023 a

a

a

Il cuore di Padre Pio sarà esposto accanto al corpo del santo a settembre, in occasione della festa liturgica di Pietrelcina a lui dedicata. A dare la notizia, come riporta il Secolo d'Italia, il nuovo rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo, che ne ha parlato durante la celebrazione dei 100 anni dal testamento del santo del Gargano: "Esporremo la reliquia del cuore di Padre Pio durante i giorni della festa - ha spiegato -. Per i frati non c’è problema, tutto ciò che può favorire la devozione e permettere ai fedeli di accostarsi alle reliquie del corpo di Padre Pio, cuore compreso, per noi non può essere che un bene”.

Pio XII, quando il Papa fu imbalsamato ma si decompose in pubblico | Guarda

Anche se la novità pare ormai ufficiale, l’ultima parola spetta comunque al vescovo e al dicastero per le cause dei santi. Al momento la reliquia del cuore di Padre Pio è conservata nella cella numero 5, dove il santo ha vissuto per trent'anni. Allo studio, poi, ci sarebbe anche un tunnel sotterraneo che permetta ai pellegrini di raggiungere in sicurezza, pure d'inverno, la cripta della basilica dove è conservato il corpo del santo, così da non doverlo più spostare nel vecchio Santuario di Santa Maria delle Grazie.