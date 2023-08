Puglia, è un incubo: tragedia all'acquapark, quinti bimbo affogato in un mese

12 agosto 2023 a

a

a

Un bambino di quattro anni e mezzo è morto annegato all’acquapark di Monopoli, in provincia di Bari. Questo è il quinto incidente mortale che si è verificato in Puglia nell’ultimo mese: il 5 luglio un bimbo di sei anni ha perso la vita a Margherita di Savoia davanti a numerosi bagnanti. Pochi giorni dopo sono invece morti due fratellini a Manfredonia in una vasca per la raccolta di acqua da usare per l’irrigazione.

Il 17 luglio si è verificata un’altra tragedia, stavolta in provincia di Lecce, dove un bambino di due anni è annegato in una piscina che si trovava in una villetta di famiglia. L’ultimo dramma è quindi quello di Monopoli: il piccolo di quattro anni e mezzo stava trascorrendo una giornata all’acquapark con la famiglia e si stava divertendo in una delle piscine che fanno parte della struttura. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente, ma pare che abbia battuto la testa mentre stava giocando ed è poi caduto in acqua.

Gli investigatori stanno eseguendo ogni accertamento per definire l’esatta dinamica dell’incidente che ha comportato la morte del bimbo. Purtroppo è stato inutile il tentativo di rianimare il piccolo trasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi effettuati sul posto. Le telecamere di video sorveglianza dovrebbero essere di aiuto per ricostruire la dinamica dell’incidente.