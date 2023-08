Furti in appartamento: la siringa e l'acido che aprono le serrature

15 agosto 2023 a

a

a

L'ultima mossa dei ladri per svaligiare gli appartamenti di chi è in vacanza è quella di usare l'acido nitrico. Con una siringa viene introdotto nella serratura ed è capace di divorare tutto il blocco che permette la chiusura della porta blindata. Una tecnica molto usata negli ultimi tempi. Come riporta Repubblica le segnalazioni si susseguono e sena rumore la porta si apre con l'uso di un semplice cacciavite. "E’ inutile avere una porta blindata da 3mila euro se poi si risparmia sulla serratura", spiega a Repubblica Massimo Improta, dirigente della Questura di Roma in prima fila contro i furti in abitazione. Gli ultimi topi d’appartamento sono due georgiani ammanettati in piazza Conca d'Oro.

Avevano nascosto la refurtiva dentro una federa. Poi la fuga in ascensore. Ma qualcosa va storto, si sono trovati davanti i poliziotti. Tra le altre tecniche da scasso ci sono classico colpo di mazzetta sul tamburo o il key bumping, con cui si aprono le serrature a cilindro senza lasciare tracce. Altro gioco da ragazzi, per i ladri, è l'apertura delle porte con l'uso di una lastra, soprattutto quelle non chiuse a chiave.

La rapina del secolo, un colpo pazzesco: quanti milioni di refurtiva fregano alla gioielleria

"Magari si esce a spasso per portare il cane e quei cinque minuti rischiano di essere fatali se non si chiude la porta con la doppia mandata. Per questo bisogna stare attenti a non essere distratti e abitudinari", spiega ancora Improta. Insomma bisogna fare attenzione e ricordarsi di chiudere a chiave la porta anche quando si va giù per qualche istante, magari solo per buttare un sacchetto le locale rifiuti.