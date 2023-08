Palio di Siena, vince l'Oca con il cavallo scosso: una scena sconvolgente

16 agosto 2023 a

Incredibile al Palio di Siena: vince la contrada dell'Oca con il cavallo "scosso" Zio Frac, che ha perso il suo fantino addirittura al primo San Martino, praticamente da subito. Zio Frac, eroe di giornata, è al secondo successo dopo quello del luglio del 2022. La corsa dedicata alla Madonna dell'Assunta passerà alla storia come una delle più emozionanti mai viste in piazza del Campo almeno negli ultimi 10 anni, per difetto.



Dopo lunghi minuti di caos dietro al canapo, tradizionali e di certo aumentati sia dal nervosismo sia dai 35 gradi (quelli percepiti dalle migliaia di contradaioli in piazza sono semplicemente incalcolabili), si parte con la Giraffa e il grande Tittia in netto vantaggio, prima dello schianto a San Martino. Comincia un altro Palio: passa la Pantera, con un vantaggio stabile e apparentemente incolmabile. Il secondo giro procede con il fantino Scompiglio in totale controllo su Anda e Bola.

Il cavallo scosso dell'Oca vince il Palio dell'Assunta: guarda il video di La7

Quella che sembrava una edizione un po' sottotono, cadute a parte, negli ultimi secondi si trasforma in una inimmaginabile sarabanda di emozioni. Zio Frac, dopo due giri condotti comunque a tutta nonostante non avesse più in groppa il fantino Brigante, approfitta della scivolata della Pantera e si invola verso il traguardo, tallonato però dalla Torre. Il fantino Carburo, su Tabacco, "vede" una facile opportunità di successo e tenta il sorpasso su Zio Frac, che però non molla un millimetro fino a fare a sportellate con Tabacco. Ad avere la peggio è quest'ultimo, con Carburo che vola in terra dopo aver cercato disperatamente di restare aggrappato al cavallo. Finale in gloria con Zio Frac circondato dai contradaioli in lacrime: l'Oca non festeggiava da 10 anni e un mese.