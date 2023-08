Cuneo, uccide padre e amico di famiglia e scappa nel bosco: caccia a un 21enne

16 agosto 2023 a

E' caccia all'uomo nei boschi del Cuneese dopo che un giovane di 21 anni di origine olandese, affetto da disturbi psichici, ha ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate facendo poi perdere le sue tracce. Secondo quanto riporta la stampa locale, da alcuni giorni, padre e figlio erano ospiti di una famiglia di amici che abita a Montaldo, nei pressi di Mondovì (Cuneo). Indagano i carabinieri, coinvolto nelle ricerche anche un elicottero. Il giovane è ritenuto pericoloso: si tratta di un ragazzo alto circa 1 metro e 75 centimetri, che indossa maglietta e pantaloncini. I carabinieri invitano alla massima attenzione tutte le persone che sono a Montaldo. L'amico è morto appena giunto in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate.

La vicenda ha sconvolto l'intera comunità di Montaldo Mondovì, un paese con poco più di 500 residenti in Valle Corsaglia, una delle valli del territorio di Mondovì, tra Piemonte e Liguria. Un borgo arroccato su una collina immerso nel verde dei boschi, nel quale non si ricordano fatti di sangue così gravi. Proprio nella foresta è fuggito il presunto omicida. Nella ricostruzione ancora frammentaria dei momenti che hanno scatenato la sua furia omicida, pochi punti fermi: pare che nell'abitazione nel pomeriggio sarebbe scoppiato un litigio, per motivi al momento sconosciuti. A quel punto il 21enne avrebbe afferrato un coltello scagliandosi contro il padre, ferendolo a morte, per poi colpire in maniera letale anche il proprietario di casa.