Sacha Chang, arrestato il killer: come lo hanno trovato

18 agosto 2023 a

a

a

È stato rintracciato e catturato dai carabinieri Sacha Chang, il 21enne olandese accusato di avere ucciso a coltellate il padre e il proprietario della casa che li ospitava, un amico di famiglia, a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il giovane si era dato alla fuga nei boschi della Val Corsaglia. A quanto pare, secondo quanto emerso dalle testimonianze, un uomo, proprio mentre il ragazzo si dava alla fuga avrebbe tentato di fermarlo colpendolo con un bastone.

Ma dopo la botta il ragazzo si sarebbe rialzato e sarebbe dunque fuggito nelle campagne. Le ricerche sono andate avanti senza sosta e il ragazzo di fatto è riuscito a darsi alla macchia per quasi 48 ore. Ma il cerchio attorno a lui si cominciava a stringere e così in preda probabilmente alla stanchezza questa mattina è stato rintracciato da alcuni cacciatori che hanno dato subito l'allarme. "Finalmente è finito un incubo, anche se questa vicenda lascia sulla strada due morti che sono una tragedia pesantissima", dice Giovanni Balbo, il sindaco di Montaldo di Mondovì. Il ragazzo, trovato in buone condizioni di salute, è stato rintracciato dai carabinieri che da due giorni gli davano la caccia supportati da unità cinofile e un elicottero.