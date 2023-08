Catania, 25enne trovata impiccata: tremendo sospetto, chi hanno fermato

20 agosto 2023 a

a

a

Una 25enne è stata trovata impiccata nella sua casa nel Catanese, ma non si tratterebbe di un suicidio: è stato fermato il compagno della giovane, il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un nuovo sconvolgente caso di femminicidio e che l'uomo abbia simulato il suicidio. Per questo il fidanzato è stato fermato dalle autorità, insieme a un amico che lo avrebbe aiutato nel mettere a punto la messinscena.

La vittima, di origine moldava, he abitava nelle campagne tra Ramacca e Paternò, per l'esattezza in contrada Sferrò, è stata ritrovata impiccata in casa e a dare l'allarme è stato proprio il fidanzato, che ha chiamato i carabinieri dicendo di aver ritrovato il cadavere della partner. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo di Catania. Sul luogo dell'orrore, oltre al fidanzato, c'era anche l'amico. Il primo è un manovale romeno di 30 anni e il sospetto degli inquirenti è che abbia architettato tutto per coprire un omicidio. Nei prossimi giorni intanto verrà effettuato l'esame autoptico sul corpo della giovane morta.