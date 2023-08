Meteo, Giuliacci non ha dubbi: tempeste, quando l'Italia sarà travolta

21 agosto 2023 a

Il meteo sarà stravolto tra pochi giorni, anzi, tra poche ore. A quanto pare l'ondata di caldo che stiamo attraversando in queste ore sarà spazzata via dal maltempo e da ritorno, prepotente, di nubifragi e grandine. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it , "le ultime proiezioni dei modelli previsionali hanno un po' cambiato le carte in tavola: la fine dell'ondata di caldo intenso è confermata, ma le modalità con cui si realizzerà la svolta sono leggermente cambiate.

I venti freschi di origine atlantica quindi non irromperanno più nella giornata di venerdì 25 e ritarderanno leggermente, facendo la loro comparsa sul Nord Italia solo nel corso del fine settimana quando, almeno nelle regioni settentrionali, spazzeranno via il caldo afoso intenso. Una ribaltone che però potrebbe risultare non indolore: con la rinfrescata infatti arriveranno anche numerosi temporali e tornerà il rischio di nubifragi e grandine, specie in alcune regioni".

Ed ecco dunque nel dettaglio dove si formeranno i temporali e le precipitazioni dei prossimi giorni: "In base alle mappe odierne, al Nord i temporali si formeranno soprattutto nella giornata di domenica 27 e, entro le prime ore di lunedì 28, coinvolgeranno praticamente tutte le regioni settentrionali. A così tanti giorni di distanza è difficile stabilire quali saranno le regioni maggiormente a rischio, ma nonostante ciò i modelli offrono comunque qualche interessante indicazione. In base alle ultime proiezioni infatti ci sono alcune regioni in cui i temporali di forte intensità, e quindi anche nubifragi e grandine, sono più probabili". Non ci resta che ripescare l'ombrello.