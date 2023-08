Meteo, Giuliacci: pessime novità, quando crollano le temperature

22 agosto 2023 a

Il meteo per chi ha scelto l'ultima parte di agosto per le vacanze non sarà certo dei migliori. Terminata questa fase di grande caldo, arriveranno temporali, grandine e di certo anche eventi estremi come quelli che hanno accompagnato la seconda parte del mese di luglio. Il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it fa il punto della situazione e prova a tracciare uno scenario per questi ultimi giorni di agosto: "In base alle mappe odierne, al Nord i temporali si formeranno soprattutto nella giornata di domenica 27 e, entro le prime ore di lunedì 28, coinvolgeranno praticamente tutte le regioni settentrionali.



A così tanti giorni di distanza è difficile stabilire quali saranno le regioni maggiormente a rischio, ma nonostante ciò i modelli offrono comunque qualche interessante indicazione. In base alle ultime proiezioni infatti ci sono alcune regioni in cui i temporali di forte intensità, e quindi anche nubifragi e grandine, sono più probabili".

Insomma un brusco risveglio dopo un mese di agosto che, va detto, ha concesso una lunghissima tregua dopo il maltempo di luglio. Insomma l'estate volge al termine e così tornano con tutta la loro forza i temporali. Ci aspettano a quanto pare una fine di agosto e un inizio di settembre piuttosto incerti con un drastico calo delle temperature.