Ciclone Rea sull'Italia: allerta in diverse regioni, ecco quelle investite

27 agosto 2023

L’alta pressione sull’Italia tende gradualmente a diminuire e in mattinata è previsto l’arrivo del ciclone Rea che porterà maltempo sulle regioni centro-settentrionali mentre il tempo sarà stabile e soleggiato al sud. Sono le previsioni dell’Aeronautica Militare che indicano al Nord cielo irregolamrnte nuvoloso. Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a divenire sempre più consistente sulle regioni di nord-ovest, per poi interessare anche le regioni del Triveneto, Liguria e Romagna, con piogge a carattere di rovescio e temporale, che localmente risulteranno anche intense.

Al Centro e in Sardegna, tempo stabile e soleggiato; dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento su Toscana e Sardegna con precipitazioni anche temporalesche, in intensificazione nel corso della serata. Ampi spazi di sereno sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda le temperature: minime in calo sulle regioni centro-settentrionali; stazionarie sulle rimanenti aree; massime in forte diminuzione al nord, senza variazioni di rilievo al centro-sud. Nelle prossime ore dunque su alcune regioni potrebbe scattare l'allerta gialla o quella arancione. Si raccomanda la massima prudenza per chi guida in questa domenica di controesodo che riporterà a casa, dopo le vacanze agostane, milioni di italiani. È allerta meteo su tutte le principali arterie autostradali. La pioggia potrebbe arrivare all'improvviso su diverse zone del Paese.