Terni, rissa in Comune: “Se continuano a rompermi...”, il sindaco minaccia i consiglieri di Fdi

Caos a Terni, dove in Consiglio comunale è stata sfiorata la rissa. Il fumantino sindaco Stefano Bandecchi è quasi arrivato alle mani con alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, in particolare con il capogruppo Marco Cecconi. Tutto è partito da alcune critiche rivolte all’amministrazione in merito al bilancio dal consigliere meloniano Orlando Masselli. Il sindaco ha risposto a muso duro: “Proverei vergogna ad essere nei banchi dell’opposizione di Fdi”.

“Specialmente lei, Masselli - ha proseguito - che ha gestito la cassa per cinque anni si deve vergognare di dire che oggi servono i soldi”. Bandecchi ha poi intimato il consigliere di smettere di ridere altrimenti “le volano via tutti i denti dalla bocca”. Una minaccia che ha scatenato le proteste del capogruppo Cecconi, contro il quale Bandecchi si è scagliato lasciando la sua postazione. Ad evitare la rissa ci ha pensato la polizia locale, che ha portato fuori dall’aula il sindaco: di conseguenza la seduta è stata sospesa.

Bandecchi si è poi sfogato all’Ansa: “Mi devono chiedere scusa, perché quando parla un consigliere e a maggior ragione il sindaco, tutti gli altri devono stare zitti. Non possono sbeffeggiarmi dicendomi delinquente o pagliaccio. Quando mi sono alzato e mi sono diretto verso il consigliere Cecconi volevo soltanto farlo mettere seduto, infatti non l'ho nemmeno sfiorato. Se continuano a rompermi… diventerò cattivo e due schiaffi in faccia glieli do davvero”.