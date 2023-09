Brandizzo, il tecnico: "Ho schiantato la vita di 5 persone"

02 settembre 2023 a

Nella tragedia di Brandizzo ci sono diversi punti da chiarire. La morte dei cinque operai ha sconvolto l'Italia, sorpresi da un treno mentre lavoravano sui binari. E nel quadro dell'inchiesta appena partita entra anche la telefonata tra il dirigente di Chivasso delle Ferrovie e il tecnico sul posto, Antonio Massa. La chiacchierata al telefono viene interrotta dal botto terrificante del treno che centra in pieno gli operai di spalle mentre lavoravano.

E così ora in stato di choc, come riporta il Corriere, il tecnico in ospedale ripete come un mantra: "Ho schiantato la vita di cinque persone". Quando viene ascoltato dagli investigatori, va in scena tutto il dramma di questo tecnico che sembra che non si dà pace: "Pensavo che il treno fosse già passato", avrebbe affermato. "Ma lei l’ha visto passare?", chiede il magistrato. "No", ha risposto. Adesso l'uomo è formalmente indagato e dovrà affrontare un lungo percorso giudiziario che servirà a chiarire cosa sia davvero accaduto in quella maledetta notte. "Massa mi ha chiamato la sera stessa del disastro, era in condizioni terribili — racconta l’avvocato Andrea De Carlo che assiste Trenitalia —. Molto, molto provato. Oltre allo choc per aver assistito a una scena raccapricciante deve fare i conti anche con il peso psicologico di quella che magari avverte come responsabilità, tutta da vedere naturalmente". Nelle prossime settimane probabilmente si avrà un quadro più chiaro di quanto accaduto quella maledetta notte.