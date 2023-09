Meteo, Giuliacci rivela: "Pesanti novità", quando torna l'incubo sull'Italia

03 settembre 2023 a

Il meteo dei prossimi giorni sarà come una montagna russa. Prima il caldo e l'afa, poi le piogge e il ritorno ancora del caldo. Poi nella seconda parte di questo settembre drastico calo delle temperature. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega cosa ci aspetta. A quanto pare questo inizio di mese sarà caratterizzato da temperature elevate che perderanno qualche grado già tra lunedì e mercoledì. Subito dopo arriverà una nuova fase di caldo tra il 7 e il 12 settembre.

Ma attenzione all'ultima fase quella che va dal 12 al 17 settembre: le temperature crolleranno e arriverà un'ondata di maltempo che interesserà prima il nord e poi il sud. Insomma l'estate a quanto pare entro due settimane sarà alle spalle in modo definitivo.

Ma comunque c'è ancora spazio per qualche weekend al mare con qualche giornata di sole con temperature intorno ai 34 gradi che non raggiungeranno mai i picchi di luglio e di agosto. Bisognerà poi attendere la fine del mese per capire quali potranno essere le tendenze per l'ultima settimana di settembre. Ma di certo, come sottolinea Giuliacci, siamo davanti a una vera e propria inversione di tendenza.