Meteo, Giuliacci spiazza: "Torna il caldo? Cambia tutto sull'Italia"

02 settembre 2023

In questi ultimi giorni, per le correnti nord-occidentali, abbiamo avuto "tempo variabile e temperature moderatamente frizzanti" con valori "poco sotto le medie", osserva Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo. Ma attenzione, aggiunge, perché "adesso tutto cambia e ritorna una fase di alta pressione". Lo scenario è questo: "Una profonda goccia fredda si è staccata dalla circolazione del Nord Europa ed è piombata sul Mediterraneo Occidentale. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, non riuscirà ad evolvere verso Levante" e ciò, prosegue l'esperto, comporta "la risalita di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che dovrebbe coinvolgere appieno il nostro Paese".

"Si toccheranno ancora 40 gradi?". A questa domanda il colonnello Giuliacci risponde che "potrebbero sfiorarsi tali valori in maniera molto occasionale e oltretutto non ne siamo certi. L'incubo caldo estremo che ci ha condizionato per buona parte del mese di agosto sembra oramai un ricordo. Certo, sarà comunque un'importante fase meteo calda, con valori termici ben sopra le medie ma senza i valori apocalittici registrati qualche settimana fa". Insomma, potrebbero registrarsi massime "sui 32-34 al Meridione (non costiero) e sui 30-31 in Pianura Padana, sicuramente non i 37-40 diffusi". Di certo il "nuovo incremento termico" può durare "diversi giorni", conclude l'esperto.