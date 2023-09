Miriam, lo sfogo choc: "Mi hanno sputato la granita, non sono una strega"

03 settembre 2023 a

Un storia che deve far riflettere. Per forza. "Stavo passeggiando tranquillamente quando mi sono sentita sputare sul piede con la cannuccia". A sfogarsi così è Miriam, maestra di 28 anni, che racconta ciò che le è accaduto mentre si trovava a trascorrere le sue vacanze a Porto Cesareo, in Puglia. A metterla nel mirino sarebbero stati alcuni ragazzini del posto per un motivo che lascia senza parole: Miriam è calva a causa dell'alopecia.

Sui social la maestra ha deciso di raccontare tutto, uno sfogo che in pochi minuti ha fatto il giro del web: "L’estate è senza parrucche, è libertà - scrive la giovane - Insegnate ai vostri bambini la gentilezza, la comprensione, l’inclusività, la normalità dell’essere diversi, l’amore.

Se invece non siete più dei bambini, imparate tutto questo, perché si “ci sono anche le donne pelate” e no “non sono una strega pelata” non c’è bisogno di sputarmi la granita alla menta addosso". Parole fortissime che hanno subito innescato la reazione dei social. La maestra è stata raggiunta da una valanga di messaggi di affetto. Il suo gesto ha un motivo preciso: evitare che episodi del genere possano ripetersi. Staremo a vedere se questa lezione è servita a tappare la bocca di chi conosce solo il linguaggio dell'odio.

