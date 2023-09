Meloni, la telefonata alla mamma del musicista ucciso: "Cosa posso fare"

04 settembre 2023 a

"Che cosa posso fare per voi?". Poche parole, una telefonata commossa: Giorgia Meloni ha contattato Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista morto in circostanze assurde e inaccettabili a Napoli la scorsa settimana. Il 24enne è stato ferito a morte all'alba di giovedì in piazza Municipio da un 17enne, dopo un banale litigio per un parcheggio. Una violenza cieca, inimmaginabile, che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana già scossa dagli stupri di gruppo di Palermo e di Caivano. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la premier sabato pomeriggio ha telefonato alla famiglia del ragazzo per esprimere tutta la vicinanza del governo e delle istituzioni, ma non solo.

"Mi ha chiesto che cosa può fare per me", ha riferito la stessa Daniela Di Maggio, che subito dopo la tragedia aveva chiesto insieme al marito, apprezzato regista teatrale napoletano, giustizia per il figlio e una pena esemplare per il killer ragazzino, proponendo una legge in nome di Giogiò (il soprannome del musicista) per abbassare l'età imputabile e garantire la certezza della pena anche per chi commette reati prima di diventare maggiorenne. "Mi ha chiamato - spiega poi la donna al Mattino, a proposito del colloquio con la Meloni - dal suo numero privato. Ho risposto, ci ho messo un po' a capire che era davvero la Meloni".

"E' stata - sottolinea - una conversazione tra due madri, sincera e accorata, mi è sembrato di conoscerla da sempre. Le ho chiesto se potevo chiamarla Giorgia, mi ha risposto 'certo che devi chiamarmi Giorgia'. Poi mi ha fatto una domanda: 'che cosa posso fare per te'. Non ho avuto - spiega - neanche un attimo di esitazione, voglio incontrati, ho risposto, devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo". La mamma di Giovanbattista ha parlato anche con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a testimonianza di come la sicurezza urbana sia uno dei temi centrali dell'agenda del governo in questo autunno.