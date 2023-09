Milano, "gas misterioso": evacuato il quartier generale di Yoox

04 settembre 2023 a

a

a

Dalle 11 di questa mattina i vigili del fuoco, in collaborazione con uno nucleo NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), stanno intervenendo nella sede di Yoox a Milano in via Moribondi 17. I 50 dipendenti presenti nella palazzina di uffici sono stati fatti evacuare dopo che avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata. Il "gas misterioso" sarebbe risultato nocivo per alcuni impiegati: 37 di questi sono dovuti ricorrere alle cure del personale sanitario del 118.

Come riportato dai vigili del fuoco, i lavoratori soccorsi "avvertono bruciore agli occhi e alla gola". Ma per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. "Nessuna particolare criticità", spiegano i pompieri. Gli esperti del nucleo speciale sono già al lavoro per stabilire l'entità della sostanza inalata dai dipendenti di Yoox.