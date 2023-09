Carlos Sainz, pippone moralista di Tiziana Ferrario: "Non si gira con quell'orologio!"

05 settembre 2023 a

a

a

"Un weekend surreale", deve aver pensato il pilota della Ferrari Carlos Sainz . Domenica pomeriggio lo spagnolo ha conquistato il terzo gradino del podio al Gran Premio d'Italia disputato a Monza. La sera è stato derubato del suo orologio in centro a Milano , poi eroicamente recuperato. In teoria, lo scippatore è l'antagonista, lo spagnolo la vittima. Ma non tutti sono d'accordo.

Tiziana Ferrario , giornalista di politica di Esteri e Cavaliere della Repubblica, si è resa protagonista di una curiosa provocazione. "Sponsor o no non si gira con un orologio da 500 mila euro al polso . È questione di etica anche per un pilota Ferrari", scrive in un tweet. L'inviata di guerra confessa di aver rimosso il post precedente "perché dalle reazioni ho visto che sviava il senso del mio ragionamento".

Sui social però i fan si schierano dalla parte del pilota spagnolo. "Lui può legalmente comprare un oggetto - scrive un utente su X - ma è antietico sfoggiarlo. In base a quale principio etico? Qual è il limite? Posso indossare il mio rolex da sei mila euro? Conta il fatto che l'ho pagato solo 3400? Devo esibire la fattura? ". Insomma, l'intento moralizzatore di Ferrario sembra essere stato rispedito al mittente.