Napoli, dà fuoco alla vicina per un lenzuolo steso: chi è la belva

Un caso sconvolge Napoli. Siamo a Quarto, nella provincia del capoluogo campano, dove si è verificato un raccapricciante caso di cronaca. Un uomo infatti ha cosparso di liquido infiammabile la sua vicina di casa, per poi darle fuoco con un accendino.

Secondo i primi rilievi, dietro al gesto mostruoso ci sarebbe il più futile dei motivi: la lite per un lenzuolo appeso. Arrestato il responsabile per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Si tratta di Francesco Riccio, 53 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Gravi le condizioni della donna, che però non sarebbe in pericolo di vita, per quanto i medici non abbiano ancora sciolto la prognosi: la signora, 48 anni, ha riportato gravi ustioni diffuse su tutto il corpo.

Come detto, Francesco Ricco avrebbe dato fuoco alla donna e alla sua automobile per un lenzuolo steso ad asciugare. Secondo quanto trapela, l'uomo avrebbe protestato poiché il telo avrebbe ostruito l'ingresso al suo box. Ne sarebbe seguito un alterco che l'uomo ha deciso di chiudere dando fuoco alla donna.