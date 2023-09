Meteo, Mario Giuliacci: "Basta una goccia", i due giorni di tempesta

05 settembre 2023 a

Un'alta pressione "estesa e invadente" si registra ora sull'Italia. Ma attenzione, avverte Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo, perché "il suo cuore rovente non colpirà in pieno il nostro Paese, ma sarà traslato di alcune centinaia di chilometri verso nord-ovest. Di conseguenza", spiega il colonnello, "le temperature si manterranno comunque sopra le medie, talvolta anche piuttosto marcato, ma senza eccessi che esagerati che abbiamo avuto nel mese di agosto".

Le temperature massime, prosegue Giuliacci, "dovrebbero rimanere sui 35-38 su Sardegna e interne del Centro Italia e qualche punta di 32-33 in Pianura Padana. Oltretutto, la novità è che c'è un vortice ciclonico in arrivo dai Balcani che porterà un guasto del tempo per alcune regioni".

Un fenomeno che "in termini meteo si chiama goccia fredda", sottolinea l'esperto. Si tratta di "una zona di bassa pressione in quota che porta instabilità abbastanza diffusa, ma senza eccessi. In altre parole, non possiamo parlare di vera e propria ondata di maltempo, perché non verranno coinvolti tutti i settori. In questi casi, si tratta di variabilità occasionale, quindi sole alternato a rovesci anche improvvisi e localmente forti, ma non duraturi".

Le regioni interessate "saranno Puglia, Sicilia Orientale, Calabria e Basilicata. Per tutte le altre gli effetti della goccia fredda saranno minimi o del tutto nulli, come le regioni di nordoccidentali, le più vicini al cuore caldo dell'anticiclone, che non sentiranno praticamente nulla per almeno una decina di giorni", conclude Giuliacci.