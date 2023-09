Meteo, allarme-Giuliacci: "Vortice balcanico", cosa travolge l'Italia

04 settembre 2023 a

a

a

L' estate settembrina subirà uno stop momentaneo . Almeno per alcune regioni italiane. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , "i modelli meteo fiutano l' arrivo di un vortice balcanico ". Si tratta di un'area di bassa pressione in quota che si muove in moto retrogrado, da est verso ovest. Ci saranno dunque piogge e temporali anche di forte intensità , ma molto locali e non organizzati. Ciò significa che la penisola subirà un calo delle temperature anche marcato per le regioni del sud-est . Mentre le aree nord-occidentali continueranno a godere di "clima caldo sopra le medie e temperatura miti anche di notte".

Qui il link al sito del colonnello Mario Giuliacci

Il colonnello Giuliacci spiega come tutto si sia originato a causa dello "scivolamento di un vasto ciclone a ovest della Penisola Iberica, che ha promosso l'arrivo di un'alta pressione africana particolarmente forte in Italia". In realtà, il suo cuore bollente colpirà maggiormente la Francia, lasciando refoli di aria fredda sul suo bordo sudorientale.

"Due pesanti novità". Giuliacci, incubo sull'Italia: scatta l'allarme

Le due giornate più interessate dal fenomeno meteorologico dovrebbero essere mercoledì 6 e giovedì 7 settembre . Non si tratterà di un "clima del tutto autunnale, perché non ci sarà un minimo di bassa pressione al suolo". Anche se le regioni dell'Italia meridionale - Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale - potrebbero risentire sia di clima freddo sia di rovesci sparsi per il territorio. Ma sempre alternati ad ampie schiarite.