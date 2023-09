Brandizzo, spunta il video della strage: un fischio e poi una lunga frenata

06 settembre 2023 a

Un fischio e poi una frenata. I cinque operai di Brandizzo sono morti così. A ricostruire la tragedia, oltre alle testimonianze raccolte in questi giorni, è un filmato. Il video, ripreso dalle telecamere, mostra il convoglio merci che investe e uccide gli operai al lavoro sui binari della tratta Torino-Milano. Le immagini, diffuse da Repubblica, riprendono il treno e quei trenta secondi impiegati per arrestare la sua corsa a oltre 100 chilometri orari.

Sono le 23.47 di mercoledì scorso, il convoglio è appena piombato e ha travolto i cinque operai al lavoro per rimpolpare la massicciata. Nel filmato si vede passare anche il treno precedente, passato solo quattro minuti prima. Si tratta di un mezzo in ritardo dopo il quale la squadra è già pronta a rimettersi di nuovo al lavoro sui binari. Nonostante la linea non sia ancora stata interrotta, e l’autorizzazione formale a procedere non sia mai arrivata.

Ecco allora che il passaggio del convoglio potrebbe aver creato, al tecnico referente di Rfi Antonio Massa, confusione. Massa era stato informato di alcuni treni ancora in arrivo. Ma sempre lui, stando alle indagini, avrebbe dato il via libera ai lavori sui binari, violando la procedura di sicurezza. Perché tanto, nel caso fosse arrivato un treno, "guardo il segnale, appena vi dico 'oh', voi vi spostate". Queste le parole pronunciate in sottofondo durante un filmato girato da Kevin Laganà, la più giovane delle vittime, subito prima di morire.