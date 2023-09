Brandizzo, il tecnico tra le lacrime: "No, non avevo l'interruzione"

07 settembre 2023 a

a

a

Sulla strage di Brandizzo siamo a punto di svolta. Dopo i video che mostrano chiaramente gli operai a lavorare senza l'autorizzazione e senza la linea interrotta sui binari, adesso arriva la confessione, drammatica di Antonio Massa, il tecnico che quella sera avrebbe dato il via libera ai lavori senza però avere ottenuto l'interruzione della linea. Pochi minuti dopo dall'ultima telefonata con la responsabile di Chivasso, il disastro: un treno travolge i 5 operai che muoiono sul colpo. Come riporta il Corriere dal letto di ospedale dove si trova in stato di choc, Massa, tra le lacrime dice l'indicibile ai magistrati: "No. Non me l'avevano ancora data l'interruzione della linea".

Parole che di fatto chiudono il caso: quella notte l'errore umano c'è stato e ora Massa lo ammette. I giudici lo hanno informato che dopo la deposizione risulta indagato. Chi lo va a trovare parla di un uomo stravolto che dorme solo grazie alle gocce e che ripete in modo costante i nomi dei cinque operai morti. La mamma di una delle vittime ha affermato: "Non gli butto la croce addosso, sarà morto dentro".

Brandizzo, se la Croce-simbolo della tragedia sulle rotaie non intende sparire

Ora per Massa arriva un grosso guaio giudiziario. Quel semaforo verde ai lavori e quel patto "se arriva un terno vi avverto" sono di fatto la firma su quanto accaduto. Ora gli investigatori dovranno accertare per bene la dinamica. Ma un po' di luce su questa terribile vicenda comincia ad arrivare.