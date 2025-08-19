Termoli, fuori dal treno perché senza biglietto? Prende a testate l'auto Polfer

Scoperto senza biglietto viene fatto scendere alla stazione di Termoli. Per tutta risposta dà in escandescenze finendo per scagliare una testata contro l'auto della Polfer che era intervenuta sul posto. Protagonista dell'episodio, accaduto di fronte allo stupore di tanti passeggeri presenti in quel momento, un uomo, di origini straniere, proveniente dall'Emilia-Romagna, che si è anche scagliato contro gli agenti di polizia. Sul posto, in supporto, sono arrivati anche i carabinieri della città. L'uomo, condotto nell'ospedale San Timoteo per le medicazioni, è stato dimesso nel corso della giornata. Sono in corso indagini della Polfer e non si esclude una misura a suo carico nelle prossime ore.

Ma non è l'unico episodio di violenza di questi giorni. Nella tarda notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto, intorno alle ore 05:00, gli operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in piazzale Europa A Reggio Emilia in ausilio a personale del 118 che riferiva della presenza di un soggetto vittima di aggressione. Giunti sul posto, gli operatori rintracciavano la presunta vittima, un giovane straniero, la quale riferiva che, poco prima, era stata avvicinata da un soggetto sconosciuto che tentava di rubare il suo zaino e, vista la resistenza opposta dalla vittima, la iniziava a spingere e percuotere.