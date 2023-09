Roma, escono dal campeggio: travolti e uccisi da un'auto sulla "strada della morte"

07 settembre 2023 a

a

a

Altro sangue nelle strade italiane. A Roma due turisti sono stati investiti e uccisi. È accaduto sulla Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio con via di Malafede. Le vittime, entrambe irlandesi, avevano 59 e 60 anni. Al momento dell'incidente, intorno alle 12.50, l'uomo e la donna - Mary O' Reilly e Paul O'Reilly - erano appena usciti dal campeggio. I due stavano attraversando per raggiungere l'affollata fermata del bus quando sono stati centrati dalla Ford Fiesta in direzione Roma.

Nell'impatto anche il 54enne italiano alla guida dell'auto è rimasto ferito nell'impatto. Attualmente si trova ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio, dove sarà sottoposto ad alcol e drug test. Al momento la Colombo è stata chiusa nel tratto direzione Roma da Ostia fino a via di Malafede. Sul posto la Polizia Roma Capitale del X Gruppo Mare per i rilievi.

Da lungo tempo nel punto dove si è verificato l'incidente è prevista la costruzione di un sottopasso. Si tratta di un'opera prevista dal Piano regolatore e anche già finanziata, sin dai tempi dell’amministrazione Alemanno. Peccato però che da qualche anno il progetto sembra caduta nel dimenticatoio. E a pagarne le conseguenze sono spesso i pedoni, che devono attraversare la strada più pericolosa della Capitale.