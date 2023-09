Travaglio, il fango sulla Meloni in tv: "Sguaiata? I suoi familiari lo sono"

13 settembre 2023 a

Pronti e via e da Lilli Gruber a Otto e mezzo, in onda su La7 torna Travaglio. Questa volta, il tema al centro del tavolo sono le parole di Elly Shlein rivolte contro la presidente del consiglio. La segretaria dem aveva definito la premier "sguaiata" perché non si rende conto - a detta sua - di tutti i problemi che l'Italia si è accollata da inizio legislatura.

Marco Travaglio, incalzato dalla conduttrice, ha commentato le parole della Schlein. "Io non trovo la Meloni come persona e come presidente del consiglio sguaiata - ha spiegato il direttore del Fatto Quotidiano - Semmai lo sono i suoi familiari, il suo cerchio magico".

Il maître à penser del Movimento Cinque Stelle si è poi scagliato contro il governo in carica, colpevole secondo lui di aver rinunciato a molte delle sue prerogative. "La sovranista Meloni ha appaltato all'estero le cose importanti. La politica estera a Biden, alla Nato e a Zelensky. La politica economica e finanziaria ai falchi europei. Per il resto cosa rimane? - si domanda il giornalista - Solo le cazz***. Si sono completamente arresi all'establishment".

