Morgan e l'attacco di Travaglio: "Credevo fosse un mio amico"

L'ex giudice di X Factor Marco Castoldi - in arte "Morgan" - si è difeso dall'attacco lanciato da Marco Travaglio riguardo alle parole offensive lanciate dal cantante al pubblico di Selinunte. "Credevo fosse un mio amico e si è messo a sfottermi in pubblico. È Ignorante e non sa che ho un tour sold out. Che si informi, perché è davvero inaccettabile che un giornalista non solo sia maleducato ma sia ignorante e disinformato. Povero me, poveri noi. Cantava Franco Battiato in Up patriots to arms: 'E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità'.

Il direttore del Fatto Quotidiano lo aveva infatti attaccato pesantemente, dopo gli insulti di Morgan rivolti a un fan presente al suo concerto:" Ha dato del frocio a uno spettatore pagante. Ma la notizia è che qualcuno va ancora a vederlo pagando. Ha rischiato di essere il consulente culturale di Vittorio Sgarbi nel governo Meloni, poi dopo il decreto anti-rave hanno deciso di evitare. È vero che punisce i rave sopra i 50 partecipanti, però lui è capace di fare per 50. Hanno evitato, altrimenti finiva con la prima retata al ministero".