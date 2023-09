Caivano, dopo la "stesa" la risposta del governo: ecco il blitz all'alba

14 settembre 2023 a

Prosegue la tolleranza zero di governo e forze dell'ordine a Caivano. All'alba di giovedì è stato messo in atto un nuovo "servizio ad alto impatto" nel Parco Verde e nelle località limitrofe. In campo, dalle prime luci del giorno, oltre 400 operatori di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza impegnati in un servizio strutturato e continuativo che vede impegnati anche reparti specializzati come la Polizia scientifica, le Unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, il Nucleo Cinofili antidroga e per la ricerca di armi dei Carabinieri, le Unità Cinofile antidroga e antiterrorismo della Guardia di Finanza, i Reparti del Gruppo di Castello di Cisterna, le Sio del Reggimento Campania, le Api del Gruppo di Napoli, il Gruppo di Frattamaggiore nonché i reparti Atpi del Gruppo Pronto impiego di Napoli, di Giugliano in Campania e di Torre Annunziata della Guardia di Finanza.





Un elicottero e 400 agenti: guarda il video del blitz a Caivano

L'intera attività viene controllata dall'alto da un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato e da un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza. La scorsa settimana c'era stato un massiccio blitz interforze contro la criminalità organizzata e lo spaccio, a pochi giorni dal sopralluogo della premier Giorgia Meloni per vedere con i propri occhi il degrado del Comune in cui erano state appena stuprate dal branco due cuginette di 10 e 12 anni. Una tragedia, l'ennesima, che aveva riacceso i riflettori sul "buco nero" alle porte di Napoli, tra le più grandi piazze di spaccio d'Europa in cui, di fatto, lo Stato non c'era più sostituito dalla Camorra. Pochi giorni fa, la reazione della criminalità organizzata con una spettacolare "spaccata", un raid in strada degli affiliati alla Camorra che ha fatto invocare nuovamente a Don Patriciello, il parroco baluardo della legalità a Caivano, la presenza costante e capillare delle forze dell'ordine sul posto.