Paolo Sottocorona, ribaltone-meteo: "Ore contate, tutto in due giorni"

Il maltempo di questi giorni ha le ore contate: parola di Paolo Sottocorona. Presentando le previsioni meteo su La7, l'esperto ha spiegato che la perturbazione presente al centro-nord sta perdendo forza, mentre continuano a esserci tempo nuvoloso e piogge al centro, nelle zone interne e sull'Appennino. Qualche rovescio, infine, anche al sud. Il noto meteorologo, però, ha precisato che si tratta comunque di "piccole quantità di pioggia". Fenomeni più intensi, invece, potrebbero verificarsi all’interno della Toscana e al nord-ovest.

Già domani, sabato 16 settembre, ci sarà una forte diminuzione dell'instabilità: qualche pioggia bagnerà il nord-ovest, ma non ci saranno precipitazioni preoccupanti. Domenica 17 settembre, poi, assisteremo a un ulteriore miglioramento del tempo, grazie all'addio della perturbazione. "Restano piccole incertezze sulle zone alpine e sull'Appennino meridionale, ma tempo generalmente stabile", ha spiegato Sottocorona. Che infine ha definito le temperature "accettabilissime" per il periodo. Il maltempo, insomma, dovrebbe lasciare gran parte dell'Italia a partire da domenica.

La settimana prossima, poi, ritornerà l'anticiclone che porterà con sé una nuova ondata di caldo, secondo le previsioni del sito meteogiuliacci.it: "Assisteremo a un deciso aumento delle temperature provocato dalla risalita di masse d'aria provenienti dal cuore del deserto del Sahara. Si parla di massime diffusamente oltre i 30°C, specialmente al Centro Sud e sulle Isole Maggiori. Si registreranno punte fino a 35 °C sulle aree interne e lungo le vallate".