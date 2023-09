Sirmione, uccide la mamma di 72 anni a calci e pugni

16 settembre 2023 a

Una donna di 72 anni, Nerina Fontana, è morta in ospedale poco dopo la mezzanotte dopo che ieri era stata aggredita con calci e pugni dal figlio 45enne, in casa, a Lugana di Sirmione, nel Bresciano. L'anziana era stata ricoverata in condizioni disperate ma è deceduta. Il figlio, il 45enne Ruben Andreoli, è stato arrestato dai Carabinieri ieri sera: dovrà rispondere di omicidio aggravato. Nell'appartamento oltre a madre e figlio vive anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione.



Secondo una ricostruzione di Repubblica, a scatenare la furia omicida del figlio sarebbe stato un litigio con la madre. L'uomo, che coltivava una grande passione per i rally, stava organizzando con la compagna un viaggio di ritorno in Ucraina, dove i due avrebbero avuto intenzione di trasferirsi. Da qui le rimostranze della vittima, in un crescendo di tensione sfociato in tragedia.