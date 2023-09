Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta: morta una bambina di 5 anni

16 settembre 2023 a

a

a

Incidente drammatico a Torino: un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato al suolo. Morta una bambina di cinque anni, secondo quanto riportato da Repubblica. Mentre il fratellino di nove anni sarebbe in gravi condizioni. E non è escluso che siano coinvolte anche altre persone. È successo all'Aero Club di Torino, dove è iniziata una manifestazione indetta per celebrare il centenario dell'Aeronautica militare. Domani sarebbe stata la volta delle Frecce tricolori, impegnate oggi in una fase di test. Nelle scorse ore un velivolo ha perso quota e si è andato a schiantare a terra, colpendo probabilmente un'auto e prendendo fuoco.

L’incidente sarebbe avvenuto in fase di decollo. E la bambina di cinque anni che ha perso la vita pare stesse assistendo alle prove a bordo della pista insieme alla sua famiglia: sarebbe morta per le fiamme causate dallo schianto. Il pilota invece si sarebbe salvato dopo avere azionato il sistema di emergenza ed essersi lanciato col paracadute. L'aereo, poi, sarebbe andato a schiantarsi nella zona di San Francesco al Campo, nell'area dell'aeroporto di Torino Caselle. Non si sa ancora cosa possa aver provocato l'incidente: secondo quanto appreso da LaPresse, l'aereo - che era in fase di decollo - forse a causa di uno stormo di uccelli sarebbe diventato incontrollabile. Il pilota però sarebbe riuscito a lanciarsi prima dello schianto: dalle prime notizie, sarebbe illeso ma sotto choc.