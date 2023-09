Lombardia, alle 12 è scattato l'IT-Alert sul cellulare: cosa è

19 settembre 2023 a

I telefoni sul territorio della Lombardia suonano tutti all'impazzata. È un'emergenza? No, almeno per il momento. Si tratta di un test di allerta - simile a una sirena - che a mezzogiorno ha interessato tutti gli smartphone di Milano e dintorni. Oltre al suono allarmante, era presente anche un messaggio - tradotto anche in lingua inglese - che recita: "Questo un MESSAGGIO DI TEST - del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionare", si legge nella nota.

In questo momento, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia è ancora in fase di sperimentazione. Quando sarà operativo, permetterà di diffondere allarmi che arriveranno sui dispositivi mobili di tutti coloro che si troveranno in un’area interessata da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Anche se lo smartphone sarà in modalità silenziosa.

Gli eventi nel campo della Protezione civile che sono stati previsti dalla Direttiva del 7 febbraio 2023 ai fini dell’utilizzo di IT-alert sono i seguenti: maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso), precipitazioni intense. Ma solamente a sperimentazione ultimata, si deciderà per quali di questi eventi elencati il sistema diventerà a tutti gli effetti operativo.