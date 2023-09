Ultima Generazione, il video virale dell'attivista: "Chiamato il 118", la risposta del poliziotto

20 settembre 2023 a

L’ultimo blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione si è verificato a Milano. Gli attivisti, ormai diventati a pieno titolo l’incubo dei cittadini che devono andare a lavoro o in ospedale, stavolta hanno bloccato viale Fulvio Testi a Milano. In sei si sono seduti sull’asfalto, legandosi tra loro con una catena, e hanno resistito a ogni richiesta di spostarsi e a ogni insulto, almeno fino a quando non è sopraggiunta un’ambulanza.

La nonnina tra gli eco-teppisti, caos a Milano: "Idioti, fate passare l'ambulanza"

In quel momento le forze dell’ordine ne hanno approfittato per impedire agli attivisti di occupare nuovamente la carreggiata e hanno proceduto a rimuovere con le tenaglie le catene che li teneva legati. Sui social sta girando un video del dialogo tra un attivista e un poliziotto, con il primo che cerca di convincere il secondo a lasciarlo riprendere la protesta. “No - è la risposta dell’agente - non ha senso. Potreste essere investiti sotto la mia responsabilità”. La replica dell’attivista è tutta un programma: “Ho chiamato il 118 per far sì che le ambulanze non passassero di qua”, come se potesse decidere lui i percorsi.

“Ma non decidere voi le tratte delle ambulanze”, gli ha infatti fatto notare il poliziotto. Alla fine gli attivisti si sono dovuti arrendere. “Eco-imbecilli - ha tuonato Matteo Salvini - bloccano Viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera".