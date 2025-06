Ramy, resistenza a pubblico ufficiale: chiesti 2 anni e 8 mesi per l'amico Fares

Chiesti 2 anni e 8 mesi per Fares Bouzidi, l'amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto lo scorso 24 novembre a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri. Fares guidava lo scooter con cui i due sono andati poi a schiantarsi. La richiesta della pena, arrivata nel processo abbreviato davanti al gup Fabrizio Filice, è stata formulata dai pm di Milano Giancarla Serafini e Marco Cirigliano. L'accusa invece è resistenza a pubblico ufficiale.

Nel processo, inoltre, sono stati ammessi come parti civili i sei carabinieri che, a bordo di tre macchine di servizio diverse, inseguirono lo scooter guidato da Bouzidi. Respinta, invece, la richiesta di un'associazione sindacale dei carabinieri. Fares, presente in aula e difeso dai legali Debora Piazza e Marco Romagnoli, è a processo con rito abbreviato e per l'accusa di resistenza era finito agli arresti domiciliari, poi sostituiti con l'obbligo di firma. La difesa ha anche chiesto di far entrare nel fascicolo processuale la consulenza del proprio esperto sulla dinamica di quanto accadde, depositata nell'altra indagine sull'omicidio stradale. ma il gup ha detto no.