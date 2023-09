Caivano, nove arresti per lo stupro delle due bambine: sul cellulare il video choc

26 settembre 2023 a

Lo Stato fa sentire la sua presenza e la sua forza. Sono scattate nove ordinanze di custodia cautelare a Caivano per lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni al Parco Verde. Come ricorderete dopo quella violenza inaudita su due bambine il governo ha varato il decreto per contrastare la delinquenza minorile. Sette minori e due maggiorenni accusati delle ripetute violenze denunciate, che sarebbero avvenute, in particolare, in un ex centro sportivo abbandonato e nell’ex stadio. E a testimoniare quanto accaduto ci sarebbero anche alcuni video custoditi sul cellulare di un familiare di una delle vittime.

Da queste clip sarebbe scattati la denuncia e poi gli arresti. A emettere le misure restrittive sono stati il gip del tribunale per i minorenni di Napoli e il gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura dei minori e quella di Napoli Nord. Le ordinanze “hanno ad oggetto la triste vicenda relativa alla violenza sessuale posta in essere in più occasioni a Caivano – si legge nella nota -da parte di un gruppo di giovanissimi (in particolare da sette minorenni e due maggiorenni) ai danni di due minorenni, cugine fra loro, rispettivamente dell’età di 10 e 12 anni". E nella giornata di ieri il il commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio Fabio Ciciliano è stato ricevuto a palazzo Chig per fare il punto della situazione dopo il varo del decreto da parte del governo.