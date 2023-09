Esselunga, lo spot scatena il delirio: "Questa pesca da mamma? Stanno con la Meloni"

26 settembre 2023 a

a

a

Esselunga ha perfettamente raggiunto il suo obiettivo con lo spot da due minuti che sta andando in onda in televisione. Protagonisti una bambina e due genitori separati, alcuni vedono in questo spot l’esaltazione della famiglia tradizionale, una sorta di "assist" al governo Meloni. Altri invece apprezzano la rappresentazione di una “famiglia reale”, quella alle prese con le difficoltà legate a un divorzio.

La trama dello spot è la seguente: una bambina è all’Esselunga a fare la spesa con la madre, ma a un certo punto si allontana e prende una pesca. Una volta tornata a casa, la bambina appare malinconica. A un certo punto bussa alla porta il padre, al quale la figlia regala la pesca, dicendo che è da parte della madre. Uno spot che è una sorta di rottura col passato: è quanto di più lontano dalla famiglia del Mulino Bianco, dato che i protagonisti sono una coppia separata e la loro figlia che soffre per la situazione.

"Sono sconvolto, mi viene l'ulcera": lo spot che scatena Nicola Porro contro il governo | Video

L’opinione pubblica si è spaccata a metà. C’è chi si è addirittura commosso per lo spot di Esselunga. “Rimette al centro i bambini, i loro desideri e le loro fragilità. Solo questo mi sembra già una cosa molto apprezzabile”, si legge sui social. Dall’altro lato c’è chi critica lo spot: “Un bambino figlio di genitori separati non ha sofferto già abbastanza? No, serviva Esselunga a continuare a mettere il dito nella piaga. Io sono separata e spero che i miei figli non vedano mai questo spot”. Poi, come detto, chi punta il dito contro la catena di supermercati, "rea" di sostenere le politiche del governo: un discreto delirio. Ma pur di dar contro al centrodestra...