Trento, moto falcia monopattino: morti due ragazzi

Le strade si sporcano nuovamente di sangue. Questa volta a perdere la vita sono due giovani di Trento. Nella serata di giovedì 28 settembre una ragazza di 16 anni è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella un 22enne portato immediatamente all'ospedale Santa Chiara. Ma per lui, arrivato in condizioni gravissime, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo. L'incidente è avvenuto in via Venezia, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Stando a una prima ricostruzione la vittima, Aliyah Freya Macatangay, è stata centrata in pieno mentre attraversava. La moto, guidata da Federico Pezzè, pare stesse sopraggiungendo ad alta velocità.

Nell'impatto la giovane di origini filippine è stata sbalzata per una trentina di metri. All'arrivo dei soccorsi per lei non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. In Italia sono sempre più numerosi gli incidenti a bordo di monopattini, tanto che il governo ha approvato nuove regole contenute nel disegno di legge per le modifiche al Codice della Strada. Per questi mezzi a due ruote sono state previste diverse novità, che vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore dal 2022. La prima regola approvata è l’obbligo del casco per tutti i conducenti, non solo per i minorenni.

L’obbligo riguarderà anche la stipula dell’assicurazione RC e la targa. Quest'ultimo sarà un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, come quello presente su autoveicoli e motoveicoli. In tema di circolazione, invece, sarà vietato viaggiare contromano e sostare sui marciapiedi, con il parcheggio che sarà consentito solo nelle aree individuate dal Comune. Non solo. Il nuovo regolamento consente di spostarsi solo su strade urbane con un limite di velocità non superiore ai 50 chilometri orari. In caso contrario si andrà incontro a multe salatissime.