Ryanair, panico a Catania: guasto e stop alle procedure di decollo, aereo fermo in pista

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 ottobre, si è verificato un guasto per un volo Ryanair. Nel dettaglio, si tratta dell'aereo che avrebbe dovuto compiere la tratta Catania – Bologna. Secondo quanto riferito, il boeing della compagnia irlandese avrebbe dovuto decollare da Catania in direzione dell'aeroporto di Bologna. Ma è stato costretto a restare a terra, fermandosi sulla pista con oltre cento passeggeri già a bordo.

Il boeing di Ryanair stava già effettuando le procedure per il decollo quando, a un tratto, le operazioni sono state bruscamente interrotte, suscitando non poche preoccupazioni nei passeggeri a bordo. Secondo quanto si apprende, l'aereo si è bloccato in mezzo alla pista di decollo e le persone sono state fatte scendere. Il mezzo è stato rimorchiato e allontanato dalla zona per essere poi ricollocato nel suo stallo. Si sarebbe trattato di un guasto tecnico riportato al motore. Di conseguenza, è stata presa la decisione di sospendere le fasi di rullaggio che precedono il decollo. Il piano di emergenza è stato attivato subito, in modo da tutelare il personale di volo e i passeggeri a bordo.

La Gazzetta di Bologna fa sapere che già nella giornata di ieri, martedì 3 ottobre, si erano registrati dei disagi sulla tratta Catania – Bologna. Nessun problema ai motori, ma un ritardo di oltre quattro ore. I passeggeri hanno dovuto attendere il loro volo restando bloccati all'aeroporto di Catania. Il grave ritardo sarebbe stato causato da intoppi relativi alla compagnia aerea.