La Zanzara, Pino Scotto a valanga contro David Parenzo: "Sei acqua del cess***"

Scontro clamoroso tra David Parenzo e Pino Scotto. Non all'Aria che tira, il talk show politico di La7 che in teoria conserva un atteggiamento più sobrio. Ma alla Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani noto per il suo format politicamente scorrettissimo. "Gli americani per secoli hanno fatto credere che i cattivi fossero gli indiani e li hanno massacrati, rubandogli tutto - ha iniziato il rocker -. E ancora oggi sono dietro a tutta la merda che gira per il mondo, a tutte le infamie, a tutte le guerre. E mi riferisco anche a Israele".

A quel punto, Parenzo ha cominciato a scaldarsi. Così ha chiesto al suo interlocutore un parere sul leader del Cremlino. "Putin - la replica di Scotto - giustamente ha preso in mano la Russia, dopo che era stata svenduta da quell’ubriacone di Eltsin, e ha cercato di darle un po’ di dignità. Ma naturalmente anche lui ha le sue colpe”. "Le analisi geopolitiche di Pino Scotto no", la replica del giornalista.