Torino, materassi incendiati e urla: notte di follia al Cpr

Caos al Cpr di Torino. Una notte di follia tra urla, materassi dati alle fiamme e fumo visibile dall’esterno. E mentre i militanti dei centri sociali facevano il tifo per quella rivolta, tre consiglieri regionali di sinistra chiedevano di entrare e la polizia, in assetto anti-sommossa, interveniva per sedare i disordini.

A un certo punto all’interno della struttura sono state fatte entrare tre ambulanze e vigili del fuoco dopo che un migrante ferito avrebbe compiuto un gesto di autolesionismo. Successivamente, è stata diffusa una nota congiunta da Alice Ravinale, capogruppo AVS in consiglio regionale, Ludovica Cioria, vicepresidente in consiglio comunale in quota Pd, Sara Diena, consigliere comunale per sinistra Europea, e Francesca Troise, Presidente Circoscrizione 3 del Pd, che hanno affermato di non essere potute entrare per verificare la situazione.