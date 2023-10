Torino, "niente verifiche se c'è un corteo per l'ambiente": la denuncia di FdI

05 ottobre 2023 a

"Sentiti i delegati degli studenti, al fine di favorire la partecipazione alla manifestazione organizzata dal Movimento Fridays For Future, si invitano i docenti a non programmare verifiche, laddove possibile, nella giornata di venerdì 6 ottobre": questo quanto sarebbe contenuto in una circolare interna di un liceo di Torino.

Il riferimento è al corteo organizzato dal Movimento Fridays for future per la giornata di domani, venerdì 6 ottobre, in diverse città italiane. Nel documento si leggerebbe anche che "la giustificazione dell'assenza, che dovrà essere comunque fornita, sarà ritenuta valida anche con la motivazione 'partecipazione alla manifestazione'".

Augusta Montaruli, deputata torinese e vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, ha commentato: “Se la dirigente scolastica vuole giustificare l’assenza di chi partecipa ad una manifestazione non può però scegliere anche quale. Stanti così le cose, allora deve garantire la stessa libertà anche a chi vuole partecipare a iniziative diverse. O tutti o nessuno, non agevolazioni per alcuni che sanno più di un favoritismo verso associazioni che evidentemente sono in difficoltà con lo spontaneismo. La circolare ovviamente non ha alcun fine di agevolare la partecipazione democratica dei giovani ma solo quella di dirottarli verso iniziative di parte per motivi ideologici e politici. Per questo presenterò un’interrogazione chiedendo una verifica del comportamento della dirigente, non corretta sotto il profilo del pluralismo”.