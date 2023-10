Giorgia Meloni "putt***": "Cosa ne pensa Landini?"

08 ottobre 2023 a

Un video inchioda i manifestanti che hanno partecipato al corteo organizzato dalla Cgil. A diffonderlo è Giorgia Meloni, nonché il destinatario degli insulti gridati nel filmato. "Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi 'slogan politici' di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri", tuona su Twitter la presidente del Consiglio a corredo del video con i cori contro di lei di alcuni manifestanti in metropolitana a Roma. Qui si sente nitidamente: "La Meloni è una put****a".

Ma se ancora le scuse di Landini non sono pervenute, lo stesso non si può dire dei colleghi di partito della leader di Fratelli d'Italia. "Alla manifestazione della Cgil ieri a Roma è andato in onda uno spettacolo indegno, con cori sessisti indirizzati alla presidente Meloni da parte dei manifestanti. Come testimoniano alcuni video che circolano su internet. Cosa ne pensa il segretario Landini, visto che il suo sindacato si erge a paladino dei diritti di tutti? Dobbiamo forse pensare che la tutela della dignità delle donne sia principio che vale soltanto quando a essere colpite sono le donne di una parte politica e non sia valore universale?", chiede la senatrice Susanna Donatella Campione.

"Scendiamo in piazza": Schlein soffia sul fuoco ma fa un autogol pesantissimo

Indignazione viene espressa anche da Ester Mieli: "I cori sessisti cui abbiamo dovuto assistere ieri alla manifestazione della Cgil a Roma contro la presidente Meloni sono inaccettabili. Come testimoniano alcuni video che circolano su internet. Il segretario Landini dovrebbe per primo scusarsi per un simile atteggiamento dei suoi iscritti, il sindacato è paladino dei diritti di tutti nessuno escluso e quindi ci aspettiamo una immediata risposta in tal senso".