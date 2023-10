A20, crolla un albero sulla carreggiata: la terrificante morte di Francesco

09 ottobre 2023 a

Un'altra tragedia sulle nostre autostrade. A perdere la vita è Francesco Vincenzo Maniaci, un uomo di 43 anni deceduto in seguito al crollo di un albero sulla sua auto lungo l'autostrada A20 nel Palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. È accaduto all'alba di oggi, lunedì 9 ottobre, all'altezza del chilometro 175 in direzione Palermo. L'incidente si è verificato poco dopo le 6 di questa mattina. E la carreggiata dell'autostrada, al momento, è del tutto bloccata.

Francesco, originario Sant'Agata di Militello, stava andando al lavoro con la propria auto. Maniaci era medico a contratto all'Inps di Trapani. E, con molta probabilità, si era svegliato molto presto per prendere servizio. Stando alle prime notizie che filtrano, un albero situato ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato. In quel momento stava transitando l'auto del medico che è stata investita in pieno dal grosso fusto. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Immediato l'intervento sul posto di polizia stradale, operai del Cas (consorzio autostrade) e mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa del tutto al traffico anche perché l'albero ha occupato l'intera carreggiata.

"La nostra è una piccola comunità e oggi si è svegliata sconvolta da questo terribile lutto. Conosco personalmente il padre del giovane medico. L'amministrazione si stringe alla sua famiglia in questo momento di dolore" ha dichiarato al Corriere della Sera il sindaco di Sant'Agata di Militello, Bruno Mancuso.