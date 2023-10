Agrigento, avvistato un coccodrillo: è panico. Il sindaco: "Massima cautela e attenzione"

13 ottobre 2023 a

Panico in provincia di Agrigento. È stato infatti avvistato un coccodrillo - sì un coccodrillo - a San Giovanni Gemini. A lanciare l'allarme è stato lo stesso sindaco della cittadina Dino Zimbardo. "Sono stato ufficialmente informato dall’Asp di Casteltermini - ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook - della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso". "È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti - ha proseguito il sindaco - per stabilire una cabina di regia e monitorare costantemente la situazione".

Dino Zimardo ha quindi invitato la popolazione a prestare attenzione: "In attesa che l’animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di stare molto attenti, di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato".

Quindi il sindaco ha concluso: "Appresa la notizia, molti cittadini sono andati nel panico, con un passaparola generato subito dopo l’avvistamento dell’animale da parte di alcune persone che sono rimaste letteralmente attonite dopo un incontro ravvicinato decisamente fuori dal normale. Vi terrò informati tempestivamente sulla situazione". Difficile dire come sia arrivato in provincia di Agrigento un coccodrillo...

"Ma ancora come si fa a non capire da dove è scappato un animale di questa grandezza mica stiamo parlando di un gatto", ha commentato una cittadina, "Potevano aspettare ancora prima di avvisare, è da un bel po' di giorni che si sa", polemizza un'altra.