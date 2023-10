Mario Giuliacci, 19 ottobre: "Forti piogge". Poi i nubifragi: ora è allarme

19 ottobre 2023 a

L'autunno prende piede. E lo conferma il colonnello Mario Giuliacci nel suo video-bollettino meteo sulla giornata di oggi, mercoledì 19 ottobre. "La perturbazione giunta mercoledì interessa soprattutto il centro-Nord dell'Italia. L'anticiclone africano interessa le regioni Meridionali. Piogge forti al Nord, soprattutto su alta Toscana, levante ligure, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Massime al Nord inferiore ai 20 gradi, al Centro tra i 20 e i 25 gradi, al Sud tra i 24 e i 28 gradi", spiega il colonnello

Nei prossimi giorni, aggiunge il colonnello sul suo sito, alto rischio di nubifragi, questo a causa della perturbazione molto intensa che attraverserà, con il ciclone che la accompagna, gran parte del Paese. Si tratta, secondo Giuliacci, della "vera prima tempesta annuale della stagione".

Il maltempo colpirà prima il Nord e parte del Centro, mentre a Sud resisterà ancora la coda anomala dell'estate. Da venerdì, però, il maltempo e le temperature in netto ribasso riguarderanno l'intero paese. Arriva l'autunno, che alza la voce: da venerdì piogge diffuse in tutto il Nord, dove sarà elevato il rischio nubifragi. I fenomeni intensi, secondo le previsioni, potrebbero colpire Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lombardia e alta Toscana. Nelle zone alpine, seppure a quote elevate, attesa anche la prima neve.