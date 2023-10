Italia contro Occidente: cosa nasconde la piazza pro Palestina

23 ottobre 2023 a

Il ritorno dei cattivi maesti, in piazza e non solo. Ma quale "giustizia sociale" per i palestinesi: la verità è che chi auspica la sconfitta di Israele lo fa perché detesta la civiltà capitalista e liberaldemocratica di cui Tel Aviv è la migliore realizzazione in Medio Oriente. Guardiamo in faccia alla realtà: c'è un pezzo d'Italia in guerra contro l'Occidente, ancora una volta.