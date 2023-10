Anna Frank con kefiah palestinese: Senaldi, l'insulto di chi odia Israele

22 ottobre 2023 a

a

a

Sabato pomeriggio, giornata di cortei. E in piazza, da Milano e fino a Roma, hanno sfilato i pro-Palestina, quelli che odiano Israele. Insomma, l'antisemitismo di una certa sinistra sfila per le strade delle città. E le manifestazioni ci hanno consegnato su tutte un'immagine inaccettabile: Anna Frank con la kefiah, uno sfregio agli ebrei al corteo di Milano. E pensare che qualcuno vuole processare Libero per "l'islamometro".

Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi il commento di Pietro Senaldi